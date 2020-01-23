Технику времен войны ко Дню Победы покажет музей «Битва за Ленинград»

В мае планируется открытие первой выставки в музее «Битва за Ленинград» имени Зиновия Колобанова. Музей расположен в микрорайоне Южный города Всеволожска. В экспозиции находится более 10 тысяч экспонатов времен Великой Отечественной войны, включая уникальную коллекцию танков «Т-34».

Техника – танки, самолеты, автомобили – бережно реставрируется руками самих сотрудников. По сути дела, здесь работает полноценная реставрационная мастерская.

Экспозиция, до открытия которой осталось всего несколько месяцев, будет работать как в павильонах, так и на улице. Общая площадь комплекса составляет 2 га.

Фото Антона Ляпина из архива