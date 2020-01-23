От КАДа до Колтушей – по четырехполоске

Получено положительное заключение Главгосэкпертизы России на проект расширения Колтушского шоссе от КАДа до п. Колтуши.

По планам реконструкция будет проходить в четыре этапа: первый – на участке в границах Янино, второй — рядом с будущей развязкой подъезда к Всеволожску, третий –около Янино-2, четвертый – в границах п. Колтуши. Общая протяженность участка, подлежащего реконструкции, около 8 километров.

На участке от Янино до Колтушей после реконструкции будет четырёхполосное движение. Дорожники построят тротуары, новые автобусные остановки, заездные карманы для общественного транспорта и установят искусственное освещение. Предусмотрены и меры безопасности для пешеходов: между тротуаром и проезжей частью установят металлическое ограждение.