Гран-при художественного конкурса завоевала школьница из Сертолово

Ученица Сертоловской детской школы искусств София Терещенко завоевала Гран-при в III Международном конкурсе рисунка «Мы – дети космоса». Победа ученицы педагога ДШИ Е.Л. Коноваловой особенно впечатляет, если учесть, что на конкурс было представлено три тысячи детских рисунков из 15 стран мира.

18 января в Москве состоялось награждение победителей конкурса. Награду Софии вручали Н.Ф. Ломова, академик Российской академии художеств, и К.В. Петров, член президиума Российской академии художеств.