В области будут расширены меры социальной поддержки населения

Во исполнение в регионе поручений Президента России Владимира Путина, прозвучавших в Послании Федеральному Собранию 15 января, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение отраслевым комитетам разработать необходимые нормативные документы и предусмотреть финансирование.

Меры социальной поддержки должны сокращать уровень бедности, влиять на увеличение рождаемости, снимать барьеры и ограничения в социальной и образовательной среде.

В области будут введены дополнительные выплаты семьям, имеющим детей-инвалидов, многодетным семьям, установлена компенсация за проезд лицам, сопровождающим инвалидов 1 группы, увеличен критерий нуждаемости для получения льготного проездного билета для студентов дневных форм обучения. Предусматриваются и бюджетные средства с целью софинансирования организации горячего питания в школах для учеников младших классов и ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет.