Фольклорные коллективы отметили Рождество в Южном

В канун Крещения в Культурно-досуговом центре «Южный» состоялся IV фестиваль областной мастерской детских фольклорных коллективов «Рождественское сияние», собравший почти 30 прекрасных детских коллективов народного творчества.

Четыре года назад фестиваль получил свой официальный статус, логотип и название и был взят под крыло не только администрацией Всеволожского района, но и Российским фольклорным союзом и Домом народного творчества Ленинградской области.

Впервые в фестивале приняли участие не только лучшие фольклорные коллективы Ленинградской области и Санкт-Петербурга, но и образцовый фольклорный ансамбль «Ладица» Детской музыкальной школы при Тверском музыкальном колледже имени Мусоргского и фольклорный ансамбль «Радоница» Клинской детской школы искусств из Московской области.

В прошлом году творческая мастерская «Рождественское сияние» стала победителем Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида».

Татьяна Трубачева

Фото Антона Ляпина