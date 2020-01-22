Участники рождественского конкурса рисунков получили заслуженные награды

Церемония награждения победителей и участников районного конкурса детского изобразительного конкурса «Таинственный мир Рождества» состоялась 22 января в концертном зале Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки.

В конкурсе участвовало 212 детей из разных отделений ДШИ, представивших на суд жюри более 220 работ. Выставки работ проходили в трех залах Всеволожска: в Детской школе искусств, в КДЦ «Южный», в Центре культуры и досуга.

К участникам конкурса с тёплыми поздравлениями и пожеланиями обратились глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и начальник районного отдела культуры Наталья Краскова.

Участники были награждены поощрительными дипломами, победители – дипломами трёх степеней.

Церемония награждения сопровождалась концертными номерами с участием педагогов и воспитанников ДШИ.

Фото Антона Ляпина