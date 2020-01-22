Объявление
С 01.07.2018 года полномочия по социальной защите населения исполняет Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Центр социальной защиты населения».
Сайт: http://evc.47social.ru/
Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 6.
Телефоны: 8 (812) 679-01-05, 8 (813-70) 38-833.
E-mail: evc_info@kszn.lenreg.ru
Режим работы:
Понедельник — четверг: с 09.00 до 18.00.
Пятница: с 09.00 до 17.00.
Перерыв: с 12.00 до 12.48.
Суббота, воскресенье – выходные дни.
Филиал во Всеволожском районе
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 105.
Телефоны: 8 (813-70) 38-042, 8 (813-70) 38-043.
Электронная почта: info@vsev.cszn.pro
Режим работы:
Понедельник – четверг: с 09.00 до 18.00.
Пятница: с 09.00 до 17.00.
Перерыв: с 13.00 до 13.48.
Суббота, воскресенье – выходные дни.