Объявление

С 01.07.2018 года полномочия по социальной защите населения исполняет Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Центр социальной защиты населения».

Сайт: http://evc.47social.ru/

Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 6.

Телефоны: 8 (812) 679-01-05, 8 (813-70) 38-833.

E-mail: evc_info@kszn.lenreg.ru

Режим работы:

Понедельник — четверг: с 09.00 до 18.00.

Пятница: с 09.00 до 17.00.

Перерыв: с 12.00 до 12.48.

Суббота, воскресенье – выходные дни.

Филиал во Всеволожском районе

Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 105.

Телефоны: 8 (813-70) 38-042, 8 (813-70) 38-043.

Электронная почта: info@vsev.cszn.pro

Режим работы:

Понедельник – четверг: с 09.00 до 18.00.

Пятница: с 09.00 до 17.00.

Перерыв: с 13.00 до 13.48.

Суббота, воскресенье – выходные дни.