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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Мурино залатали ямы на дороге за час

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Дорожный комитет Ленинградской области  ликвидировал большие ямы на Охтинской аллее на пути к «проколу» под КАД.  Ранее автомобилисты не раз сигнализировали о многочисленных  проблемах, отмечая, что разбитая дорога  становится причиной частых ДТП. Ежедневно по этому участку передвигается  до нескольких тысяч машин.

Неоднократное обращение к местным властям не помогло, так как в администрации города Мурино сослались на то, что участок дороги не находится на их балансе. Следовательно, местная управляющая компания там работать не может.

Информацию опубликовали и в социальных сетях. Водители писали, что из-за ям остаются без колес. Дорогу отремонтировали сразу после того, как  автомобилисты обратились к губернатору  Ленинградской области Александру Дрозденко в Инстаграме.  Жалобы  жителей сразу услышали в Дорожном комитете Ленинградской области. Бригада выехала на место происшествия и залатала все ямы буквально за час.

Отметим, что в нынешнем году планируется закончить строительство развязки с КАД в  западном Мурино, заказчиком которой  выступает ГКУ «Ленавтодор».

Ирэн ОВСЕПЯН

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