В Мурино залатали ямы на дороге за час

Дорожный комитет Ленинградской области ликвидировал большие ямы на Охтинской аллее на пути к «проколу» под КАД. Ранее автомобилисты не раз сигнализировали о многочисленных проблемах, отмечая, что разбитая дорога становится причиной частых ДТП. Ежедневно по этому участку передвигается до нескольких тысяч машин.

Неоднократное обращение к местным властям не помогло, так как в администрации города Мурино сослались на то, что участок дороги не находится на их балансе. Следовательно, местная управляющая компания там работать не может.

Информацию опубликовали и в социальных сетях. Водители писали, что из-за ям остаются без колес. Дорогу отремонтировали сразу после того, как автомобилисты обратились к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко в Инстаграме. Жалобы жителей сразу услышали в Дорожном комитете Ленинградской области. Бригада выехала на место происшествия и залатала все ямы буквально за час.

Отметим, что в нынешнем году планируется закончить строительство развязки с КАД в западном Мурино, заказчиком которой выступает ГКУ «Ленавтодор».

Ирэн ОВСЕПЯН