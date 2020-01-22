Всеволожские лыжники привезли медали из Австрии

С большой победой вернулись наши прыгуны с трамплина из Австрии, где с 11 по 17 января проходили III Всемирные Зимние спортивные игры мастеров. Иногда их ещё называют Олимпиадой для ветеранов спорта. В Российской сборной было 27 человек, четверо из них представляли Всеволожский район.

12 января в городке Китцбюэль на трамплине HS-42 состоялись соревнования. Золотую медаль в возрастной группе «55–59 лет» завоевал житель поселка Кузьмоловский Фидель Терентьев. Серебряная медаль в возрастной группе «45-49 лет» – у жителя города Всеволожска Сергея Медведева.

14 января в тирольском городе Зеефельд проходили соревнования на трамплине HS-75. Фидель Терентьев занял 4 место в возрастной группе «50–59 лет», Сергей Ленинский в возрастной группе «70–74 года» – 5 место. Житель поселка Токсово Сергей Михайлович Ленинский является 8-кратным чемпионом мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди ветеранов.

В соревнованиях по лыжному двоеборью в возрастной группе «50–59 лет» золотую медаль выиграл Фидель Терентьев из поселка Кузьмоловский.

В целом Российская сборная по прыжкам на лыжах с трамплина привезла с III Всемирных Зимних спортивных игр 4 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Людмила Однобокова

Фото из архива Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью