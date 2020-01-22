Вместо старой школы в Колтушах будет новый детский сад

В Колтушах идет реконструкция двухэтажной начальной школы, построенной в 80-х годах прошлого века. В этом здании после реконструкции откроется детский сад, который смогут посещать малыши от трех до семи лет.

В дошкольном образовательном учреждении предусмотрены помещения для четырех групп вместимостью по 23 воспитанника. Группы со вспомогательными помещениями будут размещаться изолированно.

В программу реконструкции входят следующие работы: капитальный ремонт с перепланировкой, устройство вентилируемого фасада, ремонт подвала, замена инженерных коммуникаций, ремонт кровли, демонтаж старых, монтаж новых пожарных лестниц, замена оконных и дверных блоков, а также замена инженерно-технологического оборудования.

Фото Антона Ляпина из архива