«Родник» отметил свой день рождения

19 января во Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки отпраздновал 18-летие музыкально-литературный салон «Родник», объединяющий творческие объединения Всеволожского района.

На сцене сменяли друг друга образцовый самодеятельный коллектив «Кукарача», танцевальная студия экспериментальных форм для детей «Мэри Поппинс» и для взрослых – «Колорит», хор ветеранов «Сударыня», дуэт Каштановых «Надежда» и другие коллективы.

А так как юбилей «Родника» в этом году совпал по времени с праздником Крещения Господня, на сцену вышли победители литературного православного конкурса «Театр начинается с книги», проведённого в рамках районного фестиваля Православной культуры.

Зрителей порадовали своим исполнительским мастерством получивший недавно звание «народный» ансамбль преподавателей ДШИ им. М.И. Глинки «Terra Inсognita» и хор учащихся школы «Рассвет».

Владимир Шемшученко