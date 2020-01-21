Подведены итоги муниципального этапа «Мини-футбол – в школу»

13–17 января проходил муниципальный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». В соревнованиях приняли участие команды общеобразовательных учреждений Всеволожского района.

По итогам проведения муниципального этапа соревнований победителями стали:

2008–2009 г.р. (мальчики) – МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО»;

2008–2009 г.р. (девочки) – МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО»;

2006–2007 г.р. (мальчики) – МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска;

2006–2007 г.р. (девочки) – МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО»;

2004–2005 г.р. (мальчики) – МОУ «СОШ пос.им. Морозова»;

2004–2005 г.р. (девочки) – МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО»;

2002–2003 г.р. (мальчики) – МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска.