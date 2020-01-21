Комитет по социальной защите разъяснил правила пользования пластиковыми картами для проезда

В связи с техническим сбоем в программном обеспечении при продлении льготного проезда в почтовых отделениях в декабре 2019 года у отдельных граждан льгота на проезд на железнодорожном транспорте на 2020 год на пластиковую карту не записалась.

По 31 января 2020 года включительно жителям Ленинградской области из числа ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий и пенсионеров, имеющих право на льготный проезд на электричку, можно оформить льготный билет в железнодорожных кассах, предъявив пластиковую карту, паспорт и документ о праве на льготу (удостоверение о праве на льготы, пенсионное удостоверение либо справка о назначении пенсии).

Тем гражданам, которые ежемесячно продлевают пластиковую карту в почтовых отделениях для проезда на автомобильном транспорте, не нужно обращаться в ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по месту жительства или сдавать документы в ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Льгота по железной дороге у данных граждан автоматически будет занесена на пластиковую карту при последующем продлении в почтовом отделении после 23 января 2020 года.

Гражданам, которые используют пластиковую карту исключительно для железнодорожной льготы, необходимо будет обратиться непосредственно в филиал ЦСЗН по месту жительства для записи информации на пластиковую карту через оборудование, установленное в филиале.

Гражданам, имеющим на руках действующую карточку транспортного обслуживания на бумажном носителе, не нужно никуда дополнительно обращаться с документами. Данная карточка действует на срок, на который она оформлена.