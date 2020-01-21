История зимнего марафона «Дорога жизни»

26 января 2020 года в 11.30 у памятника «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера будет дан старт 51-му Международному зимнему марафону «Дорога жизни», посвящённому 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это традиционное соревнование – дань памяти героическим защитникам и жителям Северной столицы России в годы Великой Отечественной войны.

Начало зимнему пробегу, который ежегодно собирает тысячи участников из разных уголков нашей страны, а также из ближнего и дальнего зарубежья, положили 21 января 1970 года известные ленинградские марафонцы – тренер ДСО «Труд» Григорий Колгашкин, газо­сварщик Игорь Алексеев, инженер-­геолог Олег Батов, а также Дмитрий Катайцев и Олег Евсеев. Поддержку отважной пятёрке оказали тогда профком Деревообрабатывающего завода № 2, представители Калининского райисполкома и дирекция средней школы посёлка Рахья Всеволожского района Ленинградской области. С 1975 года в течение многих лет в организации марафона принимала участие редакция популярного в СССР журнала «Физкультура и спорт».

Бегущих с эмблемой «Разорванное кольцо» на всём протяжении пути от Ладоги до памятника «Цветок жизни» и вблизи железнодорожной станции Ржевка приветствовали жители населённых пунктов.

Среди участников популярного соревнования можно встретить представителей разных поколений – от безусого юнца до убеленного сединами ветерана, рядового любителя бега и знаменитого чемпиона. Наряду с мужчинами стартуют в марафоне и женщины. Зимний пробег проводится в любую погоду, он ни разу не отменялся.

Список победителей в 1971 году открыл ленинградец Олег Бекошин, пробежавший тогдашние 39 км за 2 часа 27 минут и 27 секунд.

Начиная с 1974 года дистанция стала классической – 42 км 195 м. Первый победитель на ней – мастер спорта международного класса Рашид Шарафетдинов – финишировал с результатом 2:24.55. Правда, спустя год ленинградец Александр Матвеев финишировал ещё быстрее – 2:20.48, а рекорд марафона «Дорога жизни» в 1977 году установил Анатолий Герасименко (Белгородская область) – 2:20.22. Этот результат до сих пор является рекордом марафона «Дорога жизни».

С 2007 года, пять лет подряд, главный приз марафона доставался только мурманчанину Вадиму Улижову. Среди женщин рекордсменкой по количеству побед является спортсменка из Санкт­-Петербурга Альбина Галлямова (1997, 1999, 2004). В 2019 году в марафоне приняло участие рекордное количество участников за последние годы – 2 500 человек. Победителем марафона у мужчин стал спортсмен из Санкт­-Петербурга Александр Павленин с результатом 2:33.51, у женщин победила Ксения Авдеева из Зеленограда (Московская область) с результатом 3:05.55.

О старте 2020

Уже много лет на Международном зимнем марафоне «Дорога жизни», организаторами которого являются Комитет по физической культуре и спорту Санкт­-Петербурга, РОО «Спортивная федерация легкой атлетики Санкт­-Петербурга», Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, администрация Калининского района Санкт­-Петербурга, администрация Всеволожского района и компания «Евроспорт», проводятся забеги на смежных дистанциях. В 2020 году такой дистанцией вновь будет 5­километровый пробег, в котором примут старт в основном ветераны и дети, а также спортсмены-инвалиды.

Международный зимний марафон «Дорога жизни» традиционно входит по рейтингу (количеству финишировавших на основной дистанции 42 км 195 м) в пятерку российских марафонов.

Оргкомитет марафона в 2020 году ввел лимиты участников по дистанциям: 42 км 195 м – 1 700 участников, 5 км – 800 участников. Лимит времени для преодоления марафона – 6 часов. 1 ноября 2019 года была открыта онлайн-регистрация на марафон. Лимит мест на всех дистанциях был выбран за несколько часов. Выдача стартовых пакетов и регистрация участников состоится 25 января 2020 года с 10 до 19 часов по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 9, ЦФКСиЗ Калининского района, станции метро «Гражданский проспект», «Проспект просвещения».

Традиционно перед стартом марафона на берегу Ладожского озера у монумента «Разорванное кольцо» проводится митинг ветеранов с участием спортсменов. Начало митинга в 11.00. Трасса марафона перекрывается полностью в день проведения марафона с 11.00 до пробегания последнего участника на участке от Ладожского озера (монумент «Разорванное кольцо») до г. Всеволожска (Колтушское шоссе). На участке от Колтушского шоссе до поста ГИБДД на реке Лубья движение автотранспорта будет осуществляться по одной стороне в двух направлениях.

Старт 26 января 2020 года на дистанции 42 км 195 м в 11.30, старт на дистанции 5 км в 11.00. Трассы дистанций марафона проложены по наземной части легендарной Дороги жизни. Старт марафона 42 км 195 м – на берегу Ладожского озера, у монумента «Разорванное кольцо». Старт на дистанции 5 км – в г. Всеволожске, 8-м км Дороги жизни. Финиш марафона и дистанции 5 км на 3-м км Дороги жизни у монумента «Цветок жизни».

Награждение победителей и призеров марафона состоится 26 января 2020 года в 19.00 в Концертном зале у Финляндского вокзала.

Михаил Кочетков, директор марафона

Фото Антона Ляпина из архива