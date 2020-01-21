В Разметелево состоится фестиваль детских фольклорных коллективов

На базе областного центра дополнительного образования «Ладога» в Разметелево 25 января пройдет областной фольклорный фестиваль «Ладожка».

В фестивале примут участие фольклорные коллективы, занимающиеся изучением и возрождением народных праздников, песенно-хореографических традиций из муниципальных образовательных организаций всех видов и типов, учреждений дополнительного образования детей.

Свое творчество участники представят в трех номинациях: фольклорные ансамбли, народное пение, сказители.

В выставке изделий традиционной культуры народов Ленинградской области примут участие дети от 7 до 18 лет.