Школьница из Колтушей заняла первое место в пробеге

Ученица 4 класса Колтушской СОШ Валерия Хомицкая заняла первое место на дистанции «2 километра» в 49-м традиционном легкоатлетическом пробеге, посвященном полному освобождению Ленинграда от блокады.

Пробег проходил 19 января по маршруту Пулково – Пушкин. Этот старейший в Ленинградской области и Санкт-Петербурге пробег проводится с 1947 года. В этом году в нем приняли участие более тысячи человек. Они стартовали возле мемориала «Ополченцы», который находится на 6-м километре шоссе Пулково – Пушкин. Надпись на мемориале гласит: «Отсюда в январе 1944 года войска ПО стрелкового корпуса начали наступление по освобождению Ленинграда от вражеской блокады».

Валерия Хомицкая участвует не только в спортивных мероприятиях, но и – вместе с родителями и младшей сестрой – в субботниках, которые проводятся на месте гибели самолета Ил-2. Самолёт был найден в лесу в полутора километрах от города Всеволожска, он потерпел катастрофу в день прорыва блокады – 18 января 1943 года. Отдельные детали самолета хранятся в школьном музее Колтушской СОШ, и школа решила взять шефство над Поклонным крестом, установленном на месте гибели самолета.

В честь героической гибели экипажа Ил-2, которым руководил старший лейтенант В.М. Павлов, Валерия Хомицкая и осуществила свою спортивную победу.

Людмила Однобокова

Фото из архива семьи Хомицких