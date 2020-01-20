О «мусорной реформе» жители района подробно смогут расспросить регионального оператора в апреле

Правительство Ленинградской области опубликовало график встреч с представителями регионального оператора, в ходе которых жители могут задать вопросы, касающиеся так называемой «мусорной реформы».

С жителями Всеволожского района такая встреча пройдет 3 апреля 2020 года. Место и время мероприятия пока не уточняется.

Представители управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами сообщили, что с 1 января 2020 года плата за вывоз мусора в Ленинградской области была снижена на 12% и составляет для собственников индивидуальных жилых домов 331 рубль 28 копеек за домовладение.