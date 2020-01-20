Всеволожские активисты Красного Креста поздравили ветеранов и ребят с ОВЗ

Волонтеры Всеволожского местного отделения ЛОРО ООО «Российский Красный Крест» провели акцию «Теплые посещения». Ребята побывали в гостях у ветеранов, которых поздравили с прошедшими праздниками.

– Единственная настоящая роскошь – роскошь человеческого общения, – говорит председатель Всеволожского местного отделения ЛОРО ООО «Российский Красный Крест» Елена Щербакова.

Эта крылатая фраза принадлежит перу французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Особенно нуждаются в такой роскоши люди пожилого возраста, которые по разным причинам остро ощущают свое одиночество и угнетены недостатком общения. Подарки собирала организация «Диалог поколений» в начальных классах средних учебных заведений района. Такая вот совместная акция.

В рамках акции «Теплые посещения» представители Красного Креста вручили подарки и детям с ограниченными возможностями здоровья. Презенты для них отправила Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова.

По словам Елены Щербаковой, в марте планируется участие в выставке «Красный Крест глазами детей», призванной популяризировать деятельность организации. В перспективе квест и природоохранная акция «Чистая планета», приуроченные ко Дню земли.

– Главный проект, который мы продолжим и в этом году, направлен на оказание первой медицинской доврачебной помощи, – говорит собеседница. – Специально обученные координаторы проведут для волонтеров в школах и на предприятиях курсы подготовки. Помимо этого, собираемся внедрить программу «Я – донор». Ну и, конечно, Всеволожское отделение Красного Креста будет принимать активное участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы.

Ирэн ОВСЕПЯН