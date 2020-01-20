Во Всеволожске отметили День прорыва блокады Ленинграда

77 лет назад, 18 января 1943 года в результате кровопролитных боев с немецко-фашистскими оккупантами соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов.

Каждый год в Ленобласти проходят памятные мероприятия, на которых вспоминают героических бойцов, форсировавших ледяную Неву и штурмовавших вражеские укрепления на Синявинских высотах, тружеников тыла, в кратчайшие сроки построивших на освобожденной от врага территории мост через Неву и железнодорожную ветку, по которой в Ленинград пошли поезда с продовольствием и другими грузами.

Главное торжественное мероприятие прошло в Кировском районе, у музея «Прорыв блокады Ленинграда». В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и другие официальные лица.

Во Всеволожске тематическое мероприятие «Мы прорывали блокаду» состоялось в Центре культуры и досуга.

С теплыми словами к ветеранам обратились администрации Всеволожского района Андрей Низовский, заместитель главы Всеволожского района Эдуард Чирко, заместитель председателя совета депутатов г. Всеволожска Лидия Чипизубова и настоятель храма Святой великомученицы Варвары, иерей Олег Патрикеев.

Музыкальный театр «Санкт-Петербургская оперетта» сыграл для ветеранов спектакль «Свадьба в Малиновке».

Владимир Шемшученко