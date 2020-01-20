Волонтеры поздравили бабушек и дедушек

В поселке Рахья уже несколько лет существует волонтерское движение «АИСТ». Эта аббревиатура расшифровывается как «объединение активных, инициативных, самостоятельных, творческих». Большинство «аистят» – школьники. Вступить в объединение могут ребята, достигшие одиннадцати лет. Подростки никогда не сидят без дела, они сами придумывают себе полезные занятия. Например, помогают в организации мероприятий или проводят субботники.

В преддверии Старого нового года волонтеры решили поздравить бабушек и дедушек, вручить им полезные подарки, которые будут радовать их и согревать душу. Эта акция, состоявшаяся 11 января, получила название «Мешочек добра». Пожилым людям подарили теплые носки, поздравительные открытки, угощения к чаю и другие приятные мелочи. А ребята получили удовлетворение от доброго дела.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото из группы «ВКонтакте» «АИСТ МО Рахьинское городское поселение»