Завершилось громкое уголовное расследование

По сообщению управления Следственного комитета РФ по Ленобласти, завершилось расследование в отношении 18-летнего юноши, уличенного в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

13 июня 2019 года в частном жилом доме в квартале «Антоновка» поселка Романовка молодой человек ножом убил свою мать Ирину Соколову и попытался убить 15-летнего брата. Раненый подросток сумел убежать и обратился за помощью к соседям.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что обвиняемый юноша страдает психическим заболеванием и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре.

В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к молодому человеку принудительных мер медицинского характера.