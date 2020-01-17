Дороги для школьников станут безопаснее

Мероприятия по реализации акции Общероссийского народного фронта «Дорога в школу» начали проводиться во Всеволожском районе. На маршруте в школу в Кузьмоловском были установлены полусферы для предотвращения несанкционированной парковки автомобилей на тротуаре.

Вдоль улицы Шпака около дома № 1 на улице Пионерской установили ограждение для предотвращения стихийной парковки. В 2020 году в этом районе запланировано нанесение разметки пешеходного перехода.

В деревне Новое Девяткино запланированы работы по устройству пешеходного перехода между домом № 2 по улице Ветеранов и домом № 6 по улице Флотской. Появится и пешеходная дорожка и переход у домов № 94 и № 95 на улице Ветеранов.