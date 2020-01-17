Детские фольклорные коллективы покажут рождественские традиции

18 января в КДЦ «Южный» состоится Областная мастерская детских фольклорных коллективов «Рождественское сияние».

Этот ежегодный праздник объединяет детские фольклорные коллективы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Зрители увидят святочные гулянья, рождественское представление «Вертеп», традиционную вечеру, побывают на мастер-классах.

На участие в проекте, направленном на сохранение, освоение и достоверное воссоздание форм народной традиционной культуры в сфере детско-юношеского творчества, подали заявки больше тридцати фольклорных коллективов из Ленинградской области, г. Пушкина, Санкт-Петербурга, Московской области и Твери.

В прошлом году творческая мастерская «Рождественское сияние» стала одним из победителей грантового конкурса в рамках Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида».