В городе Кудрово строится новое пожарное депо

В микрорайоне Новый Оккервиль города Кудрово продолжаются работы по возведению пожарного поста. Идет строительство фундамента.

Площадь пожарного поста – 770 кв. м. На объекте разместятся: учебная башня с предохранительной подушкой, открытая стоянка на пять машин, зона отдыха, спортивная площадка и площадка для сбора мусора.

В течение года объект планируется ввести в эксплуатацию.

Заказчик строительства – Дирекция комплексного развития территории Ленинградской области.