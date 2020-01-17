В городе Кудрово строится новое пожарное депо
В микрорайоне Новый Оккервиль города Кудрово продолжаются работы по возведению пожарного поста. Идет строительство фундамента.
Площадь пожарного поста – 770 кв. м. На объекте разместятся: учебная башня с предохранительной подушкой, открытая стоянка на пять машин, зона отдыха, спортивная площадка и площадка для сбора мусора.
В течение года объект планируется ввести в эксплуатацию.
Заказчик строительства – Дирекция комплексного развития территории Ленинградской области.