Студенческая молодежь готовится к своему празднику

24 января во Всеволожском агропромышленном техникуме будет отмечаться День студента. В программе мероприятия – конкурсы, дискотека, фуршет. К участию приглашаются команды студентов из средних специальных и высших учебных заведений Ленинградской области, проживающих на территории Всеволожского района, в возрасте от 16 до 35 лет.

День студента проводится с целью сплочения молодежи района, развития лучших традиций популярного жанра самодеятельного творчества и совершенствования новых форм организации молодежного досуга.

Студенты примут участие в таких конкурсах, как эстрадный номер «День из жизни студента», интеллектуальная викторина, дефиле «Современная форма студента», видеопоздравление «Город Всеволожск – столица Ленинградской области 2020».

Конкурс организован отделом по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района.