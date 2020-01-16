Старый новый год отметили в Южном концертной программой

Празднование Нового года, правда, уже Старого, который все еще неофициально отмечается в стране, продолжилось 15 января в КДЦ «Южный». На районное мероприятие были приглашены общественные организации.

В праздничной программе приняли участие коллективы КДЦ «Южный»: студия современного танца «Грани», театральная студия «Алые паруса», Студия бального танца «Овация». Интересную программу для зрителей подготовили также оперное шоу «Тринити» и шоу-балет «Антре» из Санкт-Петербурга.

С поздравлением и пожеланиями к гостям обратился настоятель храма св. Великомученицы Варвары, помощник по делам культуры Благочинного Всеволожского округа, иерей Олег Патрикеев.

Фото Антона Ляпина