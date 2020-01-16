Рекомендации населению по купанию в крещенской купели
Приближается Крещение Господне, отмечаемое 19 января. Тем, кто хочет искупаться в иордани, нужно запомнить следующие правила безопасности:
- окунаться следует в специально оборудованных прорубях;
- перед купанием в проруби необходимо разогреть тело;
- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;
- если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь;
В период крещенских купаний ЗАПРЕЩЕНО:
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
- нырять в прорубь непосредственно со льда, вперед головой и находиться в ней более 1 минуты;
- оставлять на льду и в раздевалках бумагу, стекло и другой мусор;
- подъезжать к купели на автотранспорте.
Купание в проруби противопоказано людям при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:
- сердечно-сосудистой системы;
- воспалительных заболеваниях носоглотки, придаточных полостей носа, отитах;
- при заболеваниях центральной нервной системы;
- при заболеваниях периферической нервной системы;
- эндокринной системы;
- при заболеваниях органов зрения;
- при заболеваниях органов;
- мочеполовой системы;
- желудочно-кишечного тракта (язвенной болезни желудка, энтероколите, холецистите, гепатите);
- кожно-венерических заболеваниях.