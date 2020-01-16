О газете Контакты Для рекламодателей

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Рекомендации населению по купанию в крещенской купели

0 Комментариев

Приближается Крещение Господне, отмечаемое 19 января. Тем, кто хочет искупаться в иордани, нужно запомнить следующие правила безопасности:

  • окунаться следует в специально оборудованных прорубях;
  • перед купанием в проруби необходимо разогреть тело;
  • к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;
  • если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь;

В период крещенских купаний ЗАПРЕЩЕНО:

  • распивать спиртные напитки, купаться в состоянии опьянения;
  • приводить с собой собак и других животных;
  • нырять в прорубь непосредственно со льда, вперед головой и находиться в ней более 1 минуты;
  • оставлять на льду и в раздевалках бумагу, стекло и другой мусор;
  • подъезжать к купели на автотранспорте.

Купание в проруби противопоказано людям при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:

  • сердечно-сосудистой системы;
  • воспалительных заболеваниях носоглотки, придаточных полостей носа, отитах;
  • при заболеваниях центральной нервной системы;
  • при заболеваниях периферической нервной системы;
  • эндокринной системы;
  • при заболеваниях органов зрения;
  • при заболеваниях органов;
  • мочеполовой системы;
  • желудочно-кишечного тракта (язвенной болезни желудка, энтероколите, холецистите, гепатите);
  • кожно-венерических заболеваниях.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code