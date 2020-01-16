Рекомендации населению по купанию в крещенской купели

Приближается Крещение Господне, отмечаемое 19 января. Тем, кто хочет искупаться в иордани, нужно запомнить следующие правила безопасности:

окунаться следует в специально оборудованных прорубях;

перед купанием в проруби необходимо разогреть тело;

к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;

если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь;

В период крещенских купаний ЗАПРЕЩЕНО:

распивать спиртные напитки, купаться в состоянии опьянения;

приводить с собой собак и других животных;

нырять в прорубь непосредственно со льда, вперед головой и находиться в ней более 1 минуты;

оставлять на льду и в раздевалках бумагу, стекло и другой мусор;

подъезжать к купели на автотранспорте.

Купание в проруби противопоказано людям при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях: