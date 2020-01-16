Рахья готовится к юбилею Победы

В Рахьинском городском поселении началась подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы. Комиссия, в которую входят представители местной администрации, проверяет состояние частных домовладений вдоль участка Дороги жизни на территории поселения. До 9 Мая собственники должны будут выполнить необходимые мероприятия по благоустройству дворов, привести в порядок покосившиеся заборы.

Требования к внешнему виду домовладений и объектов инфраструктуры продиктованы правилами благоустройства муниципального образования и тем, что на протяжении всей трассы расположены военно-исторические памятники, входящие в Ленинградский областной Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни».

Фото Антона Ляпина из архива