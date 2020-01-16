Общественность добивается восстановления музея в Коккорево

В Санкт-Петербурге в рамках проекта «Память о войне» 14 января состоялся круглый стол на тему «Память о блокаде — новые инициативы и новые музеи: навстречу юбилею Победы». Участники встречи говорили о том, что музеев, посвященных главной артерии блокады – Дороге жизни, должно быть больше. В мероприятии принимали участие представители негосударственных музеев.

Речь, в частности, шла и о развитии музея в деревне Коккорево, посвященного автомобильной дороге ВАД-101 (Ледовая трасса Дороги жизни). По мнению участника круглого стола, председателя Общественного совета ветеранов Дороги жизни и их потомков Сергея Панина, было бы логично и справедливо эту экспозицию включить в состав Музея обороны и блокады Ленинграда.

Участник инициативной группы по возрождению народного музея Дороги жизни в Коккорево Антон Ермолаев уверен: если бы удалось вдохнуть в этот музей новую жизнь, он не только стал бы местом притяжения для самых разных людей, но и способствовал бы развитию самой деревни, жители которой ежедневно сталкиваются с множеством коммунально-бытовых проблем.

Музей в Коккорево создали ветераны Дороги жизни в спортивном зале теперь уже закрытой деревенской школы. В ноябре 1941 года в этих стенах размещался командный пункт организации, а затем штаб ледовой дороги 101 (ВАД-101). Это был и дом её руководителя Михаила Нефедова.

После того как здание перешло в собственность Общества охотников и рыболовов, рассказывает староста деревни Ираида Порыбина, жизнь музея замерла, хотя когда-то там были и экскурсовод, и смотритель, проводились экскурсии. Сейчас в помещении протекает крыша, экспонатов осталось немного, и такое отношение к памяти очень огорчает местных жителей и ветеранов, которые неоднократно обращались к властям с просьбой полностью передать здание музею.

«Музей надо возродить. Он сейчас имеется — экспозиция в усеченном виде находится в одной комнате. Наша задача — мы ее, надеюсь, выполним при поддержке власти и Музея обороны и блокады Ленинграда — наполнить все залы, посвятив их различным темам», — сказал Сергей Панин.