Две школы района получили новые автобусы

Вчера, 15 января, две общеобразовательные школы Всеволожского района – Агалатовский центр образования и Разметелевская СОШ – получили от правительства Ленинградской области новые школьные автобусы.

Кроме этого, по одному автобусу получили ещЕ 25 школ области, расположенные в Тоснеском, Сланцевском, Приозерском, Лужском, Ломоносовском, Лодейнопольском, Выборгском, Волховском и Бокситогорском районах.

Новые школьные автобусы были поставлены Минпромторгом РФ в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2019 года № 1963-р «О закупке автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов российского производства».

Сегодня областной парк охватывает все школы региона и насчитывает 356 машин, выпущенных более 10 лет назад.