Районная служба спасения в праздники работала четко

По данным районного отдела по делам ГО и ЧС в период новогодних и рождественских праздников с 31 декабря 2019 года по 12 января 2020 года на объектах жилищно-коммунального хозяйства во Всеволожском районе произошло 11 аварийных отключений электроэнергии, по три аварийных отключения горячего и холодного водоснабжения. Время устранения неполадок напрямую зависело от сложности ситуации.

В этот же период на территории Всеволожского района произошло 11 пожаров, в основном в садоводствах. Горели четыре бани, три дома и четыре автомобиля. Обошлось без жертв.

Скорая помощь Всеволожской КМБ выезжала по вызовам в 3039 случаях.

Районные службы жизнеобеспечения населения все возникавшие нарушения устраняли в нормативные сроки.

Фото Антона Ляпина из архива