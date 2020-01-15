Льготники не могут воспользоваться своими билетами в электричках

Сбой в работе Единого социального проездного билета вызвал огромные очереди в Центр социальной защиты Всеволожска. Льготникам отказывают в праве на билет со скидкой в пригородных электричках. Продление билета на новый год должно происходить автоматически, но из-за перехода с одной программы на другую многие льготники остались без транспортной льготы.

До урегулирования ситуации будут действовать временные меры. Если единый проездной не считывается, его нужно предъявить кассиру вместе с паспортом, пенсионным удостоверением и справкой о назначении льгот. По данным пресс-службы АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», такая схема действует с 7 по 31 января во всех кассах Ленобласти.