В Кудровском храме к Крещению возвели стационарную купель

Из-за аномально теплой зимы многие водоемы Всеволожского района не замерзли. В Новом Девяткино и в Щеглово из-за этого уже отменены крещенские купания в иорданях. Но есть и радостные новости. В городе Кудрово на территории собора Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в праздник Крещения Господня можно будет окунуться в стационарную купель с постоянной циркуляцией чистой воды. Вода в купели будет освящаться по субботам, причем круглый год.

К Пасхе появится деревянный сруб в виде часовни с куполом, а также мужская и женская раздевалки. Сооружение будет использоваться при таинстве Крещения.

К празднику Крещения Гсоподня приурочена концертная программа, организованная местными властями. В ней примут участие воспитанники и педагоги Янинского КСДЦ, образцовый ансамбль «Узорица», а также приглашенные коллективы из Всеволожского района и Санкт-Петербурга.