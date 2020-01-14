Уважаемые жители, администрация Всеволожского района предлагает вам высказать свои замечания и предложения по проектам актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения МО «Город Всеволожск».

Замечания и предложения по схеме теплоснабжения принимаются в срок с 13 января по 10 февраля по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. С проектом схемы теплоснабжения можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский район» Ленинградской области в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» https://www.vsevreg.ru.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства города администрации МО «Всеволожский муниципальный район»