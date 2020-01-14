Погода изменила график конно-спортивных состязаний

Погода в этом году очень сильно повлияла на проведение спортивных мероприятий. Уже были отменены некоторые соревнования лыжников, но капризы природы создают препятствия и для конного спорта.

С 10 по 12 января вблизи деревни Большое Кайдалово должны были проходить традиционные муниципальные соревнования по конным бегам «Зимний кубок Всеволожского района», организатором которых является Федерация конного спорта Ленинградской области совместно с фермерским хозяйством Крибелевых. Одновременно должен был состояться «Кубок организаторов. 1-й этап» – квалификационный турнир, в котором могли принимать участие всадники от 14 лет.

Однако в последний момент из-за скользких дорог, в целях безопасности участников, организаторы внесли изменения в график проведения соревнований.

«Зимний Кубок Всеволожского района» по конным пробегам и «Кубок организаторов. 1-й этап» было решено перенести на 16 февраля.

1-2 февраля должен состояться «Кубок организаторов. 2-й этап», который запланирован на базе Конно-спортивного клуба «Исток» (возле ЖК «Ясно Янино»). Теперь этапы поменяются местами, но есть надежда, что квалификационные соревнования в феврале всё-таки состоятся.

Людмила Однобокова