Как отдельным категориям граждан продлить право на льготный проезд по ЕСПБ

В том случае, если на бесконтактной электронной пластиковой карте (Единый социальный проездной билет) отсутствует информация о льготном проезде отдельных категорий граждан на железнодорожном транспорте, то необходимо до 31 января обратиться ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» (филиал во Всеволожском районе) для исправления технической ошибки, по адресам:

— г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 105;

— г. Мурино, ул. Вокзальная, 17 «А»;

— г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3.

За предоставлением государственной услуги по определению права на льготный проезд отдельных категорий граждан на железнодорожном транспорте пригородного сообщения можно обратиться в ГБУ Ленинградской области «Многофункциональный центр» по адресам:

— г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6;

— д. Новосаратовка, промышленный район, Центральное отделение, д. 117;

— г. Сертолово, Молодцова, д. 1, корп. 3;

— г. Мурино, ул. Вокзальная, 17 «А»;

— г. Кудрово, проспект Строителей, здание 33;

— п. Колтуши, дер. Старая, пер. Школьный, д. 1.

Прием граждан осуществляется ежедневно с 9.00 до 21.00 без обеда и выходных дней.

До 31 января 2020 года проезд региональных льготников Ленинградской области осуществляется при предъявлении:

— документа, удостоверяющего личность;

— Единого социального проездного билета.

При наличии действительной «Карточки транспортного обслуживания» и читаемой бесконтактной электронной пластиковой карты (Единый социальный проездной билет) проезд осуществляется в установленном порядке.