В Агалатово открылась первая экспозиция Музея обороны Карельского перешейка

28 декабря в торжественной обстановке в присутствии ветеранов и представителей администрации Агалатовского поселения открылась первичная экспозиция Музея обороны Карельского перешейка.

Историю Агалатовского батальонного оборонительного рубежа (БОР), как составной части Карельского укрепленного района, разрабатывают, возрождают и сохраняют члены молодежного военно-патриотического клуба «Радонеж» под руководством Дмитрия Сафронычева. Под свою заботу и опеку они взяли три долговременных сооружения – доты Агалатовского БОР № 441, 467, 468, фактически находящихся в черте поселения. Дот 467 уже преображается и становится музеем – памятником фортификационного искусства.

В октябре 2018 года началось благоустройство территории вокруг дота № 467, в дальнейшем эта акция переросла в проект, получивший поддержку Фонда президентских грантов. С июня 2019 года на прилегающей территории и внутри трех дотов Агалатовского узла обороны Карельского УкрепРайона шла работа по расчистке территории, уборке и ремонту внутренних помещений, восстановлению профилей окопов. Сегодня в этом доте есть освещение, стены и потолки оштукатурены и окрашены, размещены информационные стенды, рассказывающие об истории создания УкрепРайона. В нишах лежат проржавевшие каски, лопаты, штыки, полуистлевшие противогазы, а также выставлены предметы быта военного времени. В отделке помещений и размещении экспонатов непосредственное участие принимали курсанты старшей группы ВПК «Радонеж». Часть экспонатов ребята нашли в ходе раскопок на переднем крае обороны недалеко от Агалатово.