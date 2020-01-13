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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Губернатор дал поручение провести общественные обсуждения «мусорной реформы» с жителями региона

1 Комментарий

По поручению губернатора Ленинградской области во всех районах Ленинградской области пройдут общественные обсуждения по реализации реформы в сфере обращения с отходами, – сообщает пресс-служба правительства.

Поскольку «мусорная реформа» вызывает много вопросов у жителей региона, Александр Дрозденко во время рабочего совещания, посвященного данной теме, поставил задачу организовать встречи с населением, выслушать людей, провести разъяснительную работу, рассказать о мерах по урегулированию сложных вопросов.

Глава региона сообщил о решении снять начисления с собственников индивидуальных домовладений в тех поселениях, где контейнерные площадки отсутствуют, а значит, и услуга не предоставляется. С 1 января 2020 года плата за вывоз мусора снижена на 12%. Обсуждается также ряд других вопросов.

Губернатор дал поручение провести общественные обсуждения «мусорной реформы» с жителями региона: 1 комментарий

  • наталья
    14.01.2020 в 13:39
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    Мусорная реформа — это бездумная реформа, многие люди жалуются на суммы,которые им приходится платить за мусор, если на площади 73 кв.м проживают 2 человека.оплачивают мусор 550 руб ежемесячно, а на площади 56 кв.м проживают 6 человек и оплачивают 210 руб, так у кого мусора больше, почему расценка не с человека. И потом что за коэффициент годовой 3.1,он увеличивает жилую площадь на 5-7 кв.м на каком основании.

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