Губернатор дал поручение провести общественные обсуждения «мусорной реформы» с жителями региона

По поручению губернатора Ленинградской области во всех районах Ленинградской области пройдут общественные обсуждения по реализации реформы в сфере обращения с отходами, – сообщает пресс-служба правительства.

Поскольку «мусорная реформа» вызывает много вопросов у жителей региона, Александр Дрозденко во время рабочего совещания, посвященного данной теме, поставил задачу организовать встречи с населением, выслушать людей, провести разъяснительную работу, рассказать о мерах по урегулированию сложных вопросов.

Глава региона сообщил о решении снять начисления с собственников индивидуальных домовладений в тех поселениях, где контейнерные площадки отсутствуют, а значит, и услуга не предоставляется. С 1 января 2020 года плата за вывоз мусора снижена на 12%. Обсуждается также ряд других вопросов.