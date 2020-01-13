В МФЦ Сертолово за 15 минут выдано свидетельство о рождении ребенка

Начиная с 2020 года получить свидетельство о рождении ребенка жители Ленинградской области могут за 15 минут в любом многофункциональном центре региона. Ранее предоставление услуги занимало 5 дней.

13 января вручение документов состоялось в МФЦ муниципального образования Сертолово. Многодетная мама Зинаида Семенова рассказала, что о возможности получить свидетельство рядом с домом она узнала в Интернете и была этим очень обрадована. Документ, справку на получение денежных пособий и медаль «Родившемуся на земле Ленинградской» ей торжественно вручил начальник отдела Сергей Зарешнюк.

Чтобы оформить первый документ малыша через МФЦ, один из родителей должен обратиться в центр госуслуг с паспортом, медицинским свидетельством, документами, подтверждающими место жительства родителей. Если родители женаты, необходимо предоставить и свидетельство о заключении брака. Зарегистрировать ребенка через МФЦ нужно в течение месяца со дня его рождения, после истечения этого срока за услугой необходимо обращаться в территориальные отделы ЗАГС.

Петр КУРГАНСКИЙ

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