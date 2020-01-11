Во Всеволожске пройдет традиционный марафон «Дорога жизни»

26 января состоится 51-й Международный зимний марафон «Дорога жизни» под девизом «Никто не забыт и ничто не забыто», посвященный 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Старт на дистанции 42 км в 11.30 от мемориала «Разорванное кольцо». Старт на дистанции 5 км в 11.00 – на 8 км трассы Дорога жизни (г. Всеволожск).

Финиш марафона – у мемориала «Цветок жизни».

Отметим, что этот легкоатлетический забег впервые был проведен в 1968 году и ни разу не отменялся.

Фото Антона Ляпина из архива