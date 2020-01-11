Ветеринары Всеволожского района дали рекомендации по покупке продуктов животноводства

Специалистами Государственной ветеринарной службы Всеволожского района постоянно проводится работа по предотвращению продажи продукции животного происхождения в не предназначенных для этого местах: на остановках транспорта, вокзалах, на территориях, примыкающих к рынкам, возле магазинов, во дворах жилых домов, а также продукции без ветеринарных сопроводительных документов.

Система электронной ветеринарной сертификации действует с 2018 года, причем перечень товаров, которые должны сопровождаться электронными ветеринарными сопроводительными документами (ЭВСД), был поэтапно расширен. С 1 ноября 2019 года оформление ЭВСД в системе «Меркурий» стало обязательным для всей продукции животноводства, в том числе для следующих товаров: питьевое молоко, сливки, пахта, сыворотка, йогурты, кефир и другая кисломолочная продукция, изготовленная промышленным способом из подвергнутого термообработке молока и упакованная в потребительскую упаковку; мороженое (за исключением плодово-ягодного); творог и молодые сыры любой жирности.

Избегайте употребления в пищу продуктов питания, приобретённых с рук у незнакомых людей в местах несанкционированной торговли. Испорченные, недоброкачественные продукты питания, тем более кустарного производства, реализованные без средств охлаждения (холодильные витрины, прилавки, автопавильоны «Купава»), отсутствие у продавцов санитарных книжек, — все это служит причиной возникновения острых инфекций и отравлений у человека.

Угрозу могут нести колбасы, сырое молоко, мясо, яйцо, мёд, рыба, не прошедшая ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторные исследования. Требуйте у продавцов животноводческой продукции документы, подтверждающие её качество и безопасность! На перечисленные продукты продавец обязан иметь и представить по первому требованию электронный ветеринарный сопроводительный документ с указанием производителя, даты выработки, условий транспортировки и реализации, адреса реализации, маркировки продукции и т.д. Места реализации продукции согласовываются и определяются главами администраций муниципальных образований.

Помните, что, приобретая продукты питания в местах несанкционированной торговли, вы подвергаете свою жизнь опасности. Реализация животноводческой продукции допускается только в организациях оптовой и розничной торговли, на сельскохозяйственных рынках, где имеются лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, а также из передвижных автопавильонов, оборудованных средствами охлаждения, при наличии ветеринарных сопроводительных документов, санитарных книжек и спецодежды у продавцов.

В целях пресечения несанкционированной торговли животноводческой продукцией немедленно обращайтесь на Станцию по борьбе с болезнями животных Всеволожского района, расположенную по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 45, или по телефонам 8 (813-70) 38-003. 8 921 885-94-85. Телефон «горячей линии» 8-921-855-94-85.