Хоровые коллективы ДДЮТ помогли «Метелице» подарить зрителям новогоднюю сказку

28 декабря в Санкт-Петербургской академической капелле состоялся праздничный концерт. Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица» подарил зрителям новогоднюю сказку «Однажды в декабре».

В атмосфере веселья и предновогоднего настроения зазвучали мотивы русских и восточных сказок, народных гуляний, хоровые песнопения и современные аранжировки.

Создать вдохновляющую атмосферу Нового года и Рождества помогли хоровые коллективы Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района: музыкально-хоровая студия «Гармония» (худ. рук. Л.В. Барыленко), хоровая студия «Тоника» (худ. рук. Т.В. Михальская), хоровой коллектив «Созвучие» (педагог М.В. Громова), детско-юношеский хор «София» (педагоги – М.В. Гуцу, А.Л. Трофимова).

Вместе с оркестром «Метелица» они исполнили три части из Святочной кантаты «Матушка Мария» современного московского композитора Владимира Беляева – «Щедривка», «Появились над вертепом Ангелы», «Небо и земля».

Марина Шамрай