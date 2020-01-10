Из-за нетипичных для этого времени года погодных условий XXII Токсовский лыжный марафон может не состояться. Регистрация участников началась ещё в октябре 2019 года, а сам марафон назначен на 1-2 февраля 2020 года.

Организаторы соревнований планируют собраться 16 января, чтобы принять решение о судьбе марафона. Советуем следить за новостями на сайте нашей газеты.

Лыжники между тем надеются на благосклонность природы и используют все возможности для подготовки к состязаниям. Тренировки спортсменов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводятся в Учебно-тренировочном центре «Кавголово», где есть «пушка» для создания искусственного снега.

Только два дня на новогодних каникулах держался естественный снежный покров, и за это время в УТЦ «Кавголово» срочно были проведены соревнования для детей.

Людмила Однобокова

Фото Антона Ляпина из архива