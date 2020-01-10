МФЦ зарегистрирует новорожденного за минуты

Начиная с 2020 года получить свидетельство о рождении ребенка жители Ленинградской области смогут за 15 минут в любом многофункциональном центре региона.

В октябре 2019 года Ленинградская область первой в России начала выдачу свидетельств о рождении ребенка через МФЦ в день обращения, запустив пилотный проект в центрах «Мои Документы» в Гатчине, Выборге и Приозерске. Теперь воспользоваться сервисом сможет каждый житель региона. Сегодня на территории России подобная услуга доступна только в МФЦ Ленинградской и Московской областей.

Фото Антона Ляпина из архива