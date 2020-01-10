Как во Всеволожске отметили Новый год

Во Всеволожске новогодний марафон стартовал на Юбилейной площади, где 1 января в 1 час ночи началось народное гулянье «Новогодняя ночь 2020», сопровождаемое музыкой и праздничным салютом.

Эстафету народных гуляний подхватил микрорайон Южный – там 3 января на Аэропортовской улице начался новогодний уличный интерактивный проект «Выходи гулять!». В тот же день во Всеволожском центре культуры и досуга Государственный драматический театр «На Литейном» представил спектакль «Самая новогодняя песенка».

Программа «Выходи гулять!» продолжились 4 января на улицах Ленинградской и Вокка. Главными действующими лицами гуляний были дети, но и взрослых не обошли вниманием: для них 5 января во Всеволожском ЦКД Санкт-Петербургский антрепризный театр поставил спектакль.

После встречи Нового года наступило время Рождественских праздников, в которых особое внимание было уделено детям.

7 января в КДЦ «Южный» состоялась Рождественская елка главы администрации Всеволожского района, в рамках которой, кроме развлекательной программы, ребятам показали спектакль «Малыш и Карлсон встречают Рождество». На следующий день праздник при активном участии всеволожских клириков продолжился и во Всеволожском ЦКД, где дети увидели спектакль «В Лукоморье Новый год».

Средства на организацию праздников и подарки детям были выделены администрацией Всеволожского района.

Завершились Рождественские торжества во Всеволожском ЦКД, где состоялся религиозный праздник «Рождество Христово», проведенный Храмом Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни.

Владимир Шемшученко

На фото Антона Ляпина – новогодний праздник в КДЦ «Южный»