Зимний марафон ограничит движение по Дороге жизни

26 января пройдет 51 Международный зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Марафон ограничит движение транспорта с 11.00 до 17.30 на следующих участках дорог:



От железнодорожного вокзала «Станция Ладожское озеро»(45-й км ш. Дорога жизни) до пересечения ш. Дорога жизни с Колтушским шоссе в г. Всеволожске – движение перекрыто.

Объезд будет организован по автомобильным дорогам регионального значения «Спецподъезд Ваганово», «Подъезд к деревне Коккорево», «Проба – Лепсари – Борисова Грива», «Подъезд к поселку Рахья», «Ст. Магнитная – пос. им. Морозова», «Мельничный Ручей – Кирпичный завод», «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск», а также по автомобильной дороге федерального значения А-120 «Магистральная» (Северное полукольцо).

От пересечения ш. Дорога жизни с Колтушским шоссе до поста ГИБДД на р. Лубья – будет организовано реверсивное движение по одной стороне.

Фото Антона Ляпина из архива