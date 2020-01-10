Губернатор Ленобласти запретил продавать подросткам снюсы

В Ленинградской области, в соответствии с распоряжением областного правительства от 27 декабря 2019 года №885-р, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения общественной безопасности, охраны здоровья граждан, установлен запрет на продажу товаров, продукции, изделий, содержащих никотин и его производные, несовершеннолетним лицам.

Под никотиносодержащей продукцией подразумеваются изделия, предназначенные для потребления никотина способами, отличными от курения табака (в том числе табак жевательный, табак сосательный — снюс, насвай, основными составляющими которого являются табак и щелочь).

Принятие решения вызвано тем, что употребление никотиносодержащей продукции пагубно влияет на здоровье подростков, вызывая остановку роста, повышенную агрессивность и возбудимость, ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания, ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям.

Имеется также высокий риск развития онкологических заболеваний желудка, печени, полости рта.