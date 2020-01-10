Во Всеволожске пройдет день студента

Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района приглашает активных ребят к участию в праздновании Дня студента. Мероприятие состоится 24 января во Всеволожском агропромышленном техникуме. Начало – в 16.00.

В празднике могут принять участие сборные команды студентов, обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Но есть одно главное условие: все участники должны проживать на территории Всеволожского района. На вечере вас ждёт конкурсная программа «СтудКоманда», фотозона, дискотека и фуршет. Обязательно приходите! Праздник обещает быть веселым.

Команды, желающие принять участие, должны отправить заявку на электронный адрес molod_ezh@mail.ru. Сделать это необходимо до 15 января. Ознакомиться с положением о мероприятии, а также формой заявки можно в группе Вконтакте «Молодежный актив Всеволожского района». Те, у кого остались вопросы, могут обратиться в отдел по молодежной, политике, туризму и межнациональным отношениям по телефону 8 (813-70) 90-002.

Екатерина КОРОЛЕВА