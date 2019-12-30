Малышей из Бернгардовки пригласили на новогодние гулянья

В минувшее воскресенье, 29 декабря, в микрорайоне Бернгардовка города Всеволожска прошло мероприятие в рамках новогодней детской интерактивной программы «Выходи гулять!» Участие в нем могли принять все желающие.

В этот день возле дома 1 на улице Победы было невероятно шумно и весело. Здесь, у большой ёлки, собрались малыши вместе с родителями, бабушками и дедушками. Гостей развлекали Дед Мороз, его внучка Снегурочка, а также весёлая мышка.

Началось интерактивное представление с пропажи Деда Мороза. Ребятам предложили помочь найти дедушку. Снегурочка объяснила, что он исчез из-за того, что дети совсем перестали верить в чудеса. Все меньше и меньше ребят пишут письма новогоднему волшебнику, малыши перестали загадывать желания и с трепетом ждать их исполнения. Вернуть Дедушку Мороза помогли хороводы и зажигательные танцы. Активное участие в празднике приняли воспитанницы Молодёжно-подросткового клуба «Пульс». Девушки провели флешмоб. Они научили детей различным движениям и вместе с ними исполнили праздничный танец. Всё это убедило Деда Мороза вернуться.

Аналогичные праздники пройдут во время новогодних каникул и в других микрорайонах нашего города. Все они проводятся на открытом воздухе.

Екатерина КОРОЛЕВА

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