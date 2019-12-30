Всеволожцев приглашают встретить Новый год на Юбилейной площади

Во Всеволожске на Юбилейной площади 1 января пройдет новогодняя дискотека «Встречаем Новый год вместе!»

С 01.00 до 03.00 гостей ждет праздничная программа. Завершится мероприятие новогодним фейерверком в 2.55. С 22.00 до 00.30 проход на площадь будет ограничен в связи с подготовкой мероприятия.

Кроме того, с 00.30 до 05.00 будет временно прекращено движение автотранспортных средств по Всеволожскому проспекту от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива